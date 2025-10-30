26,282.69
-63.45
(-0.24%)
26,286
-42
(-0.16%)
高水3
9,346.86
-28.93
(-0.31%)
6,051.76
-41.68
(-0.68%)
3,538.04億
3,986.90
-29.43
(-0.733%)
4,709.91
-37.93
(-0.799%)
13,532.13
-159.25
(-1.163%)
2,703.39
-28.05
(-1.03%)
109,913.1600
-108.1400
(-0.098%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0448
英鎊最佳客戶買入價
10.2700
日圓最佳客戶買入價
5.0624
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
30/10/2025 17:59
30/10/2025 16:59
30/10/2025 11:37
30/10/2025 10:24
26/10/2025 14:03
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
即將公佈經濟數據
意大利-工業銷售(月率)
即將公佈
30/10/2025 19:00
前值
0.40%
市場預測
--
美國-連續申請失業救濟金人數
即將公佈
30/10/2025 20:30
前值
--
市場預測
1.93百萬
美元匯率-最大跌幅
CHF 美元/瑞郎
0.7988
-0.0010
-0.125%
AUD 澳元/美元
0.6571
-0.0006
-0.090%
THB 美元/泰銖
32.3760
-0.0240
-0.074%
30/10/2025 18:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
109,913.16
-108.14
-0.098%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,890.2200
-12.7800
-0.327%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.5070
-0.0180
-3.429%
30/10/2025 18:15
