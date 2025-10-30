30/10/2025 17:37

《經濟通通訊社30日專訊》深圳市統計局發布2025年前三季度經濟數據，前三季度全市地區生產總值27896.44億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長5.5%，增速高於全省水平的4.1%，亦高於全國水平的5.2%。其中，第一產業增加值17.45億元，增長0.0%；第二產業增加值9946.06億元，增長3.5%；第三產業增加值17932.93億元，增長6.6%。*前三季度深圳工業增加值同比增速比上半年加快*前三季度，全市規模以上工業增加值同比增長5.0%，增速比上半年加快0.7個百分點。分門類看，採礦業增加值同比增長0.7%，製造業增長5.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.4%。9月份，規模以上工業增加值同比增長9.7%，比8月份加快2.7個百分點。前三季度，全市服務業增加值17932.93億元，同比增長6.6%，增速比上半年加快0.5個百分點。其中，金融業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業分別增長14.5%、9.7%、5.6%。*前三季深圳固投降17.4%%，房地產開發投資降24.8%*前三季度，全市固定資產投資同比下降17.4%，其中，房地產開發投資下降24.8%，基礎設施投資增長6.8%，工業技術改造投資增長42.7%。分行業看，居民服務、修理和其他服務業投資增長83.0%，信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資增長72.9%，交通運輸、倉儲和郵政業投資增長23.2%。*前三季深圳消費同比增3.6%，出口降4.7%*前三季度，全市社會消費品零售總額7560.81億元，同比增長3.6%，增速比上半年加快0.1個百分點。全市居民消費價格比上年同期上漲0.1%。消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、通信器材類零售額分別增長41.5%、28.2%、6.1%。網上零售較快增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長17.8%。前三季度，全市進出口總額33643.29億元，同比增長0.1%。其中，出口20382.04億元，下降4.7%；進口13261.25億元，增長8.4%。9月份，進出口總額4036.20億元，同比下降1.3%。其中，出口2436.33億元，下降4.7%；進口1599.87億元，增長4.4%。9月末，全市金融機構(含外資)本外幣存款餘額143649.54億元，同比增長5.6%。金融機構(含外資)本外幣貸款餘額99404.44億元，同比增長5.0%。(jq)