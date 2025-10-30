30/10/2025 08:39

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月30日，美聯儲主席鮑威爾表示12月減息未定，今年已3次減息，政策立場或維持不變；兩名行長反對本次決議，聯儲局將於12月1日停止縮表。



事實要點：

▷ 2025年累計減息3次，12月再減息未確定

▷ 堪薩斯城及波士頓聯儲行長反對本次利率決議

▷ 核心個人消費開支平減指數（剔除關稅）為2.3%-2.4%

▷ 12月1日起停止縮表，維持銀行儲備金充裕

▷ 政策制定者內部對暫停減息存在分歧 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾在會後記者會上，再次發表「鷹派減息」言論，直言12月再次減息並非「已成定局」，此番言論大幅降低市場對年底前再度放寬政策的預期。鮑威爾表示，經過今年的3次減息後，現時的貨幣政策立場可能仍然是合適，並認為政策足以支持經濟持續擴張、強勁的勞動市場以及通脹邁向2%的目標。他強調，只有在局方對經濟前景的評估出現實質性的重新評估時，才會考慮再次調整利率。*政策制定者內部存在意見分歧*鮑威爾在記者會上承認，政策制定者內部存在意見分歧，部分官員認為應暫停減息，以觀察此前政策行動的滯後效應。本次議息結果亦非一致通過，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治及波士頓聯儲銀行行長羅森格倫再度投下反對票，他們傾向於維持利率不變。在經濟數據方面，鮑威爾指出，雖然總統特朗普政府的關稅措施推高了部分商品價格，但其引發的通脹效應預計是短暫的。他認為核心個人消費開支平減指數在剔除關稅影響後，約處於2.3%至2.4%的溫和水平，長期通脹預期依然穩定。他同時警告，聯邦政府若陷入停擺，將對經濟活動構成短暫拖累。此外，聯儲局確認將按原定計劃，於12月1日起停止縮減資產負債表。鮑威爾解釋，此舉是為了確保銀行體系的儲備金維持充裕水平，避免貨幣市場再度出現壓力。他重申，停止縮表主要是技術性調整，並不代表貨幣政策立場的改變。局方長遠希望逐步將資產負債表的資產組合，調整為持有更多短期債券。(rc)