30/10/2025 08:45

【美國議息】鮑威爾鷹派言論打擊後續預期，美債息全線抽升

《經濟通通訊社30日專訊》美國國債孳息率於周三(29日)全線上升，聯儲局主席鮑威爾在議息會議後的言論，為市場對12月再度減息的預期降溫，孳息曲線出現熊市趨平。他強調，在決策官員對經濟前景及貨幣政策路徑存在顯著分歧的背景下，12月進一步放寬政策「並非定局」。



鮑威爾的鷹派立場觸發債市拋售，尤其對利率前景敏感的短期債券。指標10年期國債孳息率尾盤抽升8.6個點子，報4.07厘，創下10月10日以來最高水平，並錄得自6月6日以來最大單日升幅。



2年期國債孳息率更為敏感，飆升10.8個點子至3.602厘，觸及一個月高位，同樣創下6月初以來最大單日漲幅。與此同時，30年期國債孳息率亦上漲5.1個點子，報4.562厘。



由於短債孳息率的升幅大於長債，孳息曲線呈現熊市趨平格局。2年期與10年期國債的息差一度收窄至46.1個點子，是9月11日以來最窄。尾盤該息差報47.4個點子。(rc)