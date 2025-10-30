30/10/2025 10:25

【關稅戰】特朗普稱美韓貿易協議幾乎敲定，韓國確認對美國投資2000億美元現金

《經濟通通訊社30日專訊》據外媒報道，周三（29日）在韓國慶州舉行的亞太經合組織峰會晚宴上，美國總統特朗普與韓國總統李在明握手時表示，與韓國舉行了一次重要的會晤，很多事情都已決定，協議差不多敲定。



韓國總統辦公室政策室長金容範，隨後在記者會證實了這一消息。金容範表示，在韓國對美投資3500億美元項目中，韓方將以現金投資的方式投資2000億美元，1500億美元用於造船合作。



金容範稱，每年投資上限為200億美元，在韓國外匯市場可接受的範圍內，並且能最大限度地減少市場受到的影響。所得利潤兩國共享，直到收回初始投資。此外，會採用特殊目的公司(SPC)結構，以便一個項目的損失可以用另一個項目的收益來抵消。(rc)