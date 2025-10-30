30/10/2025 11:26

【美國議息】聯儲局10月29日與9月17日聲明差異

《經濟通通訊社30日專訊》聯儲局在缺乏最新數據的情況下，宣布降息0.25厘。以下是聯儲局本月29日與9月17日聲明的差異。



經濟：

*10月29日：現有指標顯示經濟活動在以溫和的速度擴張

*9月17日：近期指標顯示經濟活動的增長在上半年放緩



就業

*10月29日：就業增長今年已放緩，而失業率略有上升，不過截至8月仍維持在低位；更近期的指標與這些動態相符

*9月17日：就業增長已經放慢，失業率略有上升但仍維持在低位



通脹

*10月29日：通脹自今年早些時候以來上升，而且在某種程度上依然高企

*9月17日：通脹上升且在某種程度上依然高企



縮表

*10月29日：委員會決定於12月1日結束對其總證券持倉的縮減

*9月17日：委員會將繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券



表決

*10月29日：投票反對此次貨幣政策行動的委員包括米蘭，他主張降息0.5個百分點；以及施密德，他主張維持利率不變

*9月17日：投票反對此次貨幣政策行動的委員是米蘭，他主張降息0.5個百分點



