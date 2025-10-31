25,906.65
-376.04
(-1.43%)
25,924
+18
(+0.07%)
高水17
9,168.58
-178.28
(-1.91%)
5,908.08
-143.68
(-2.37%)
2,576.12億
3,954.79
-32.11
(-0.805%)
4,640.67
-69.24
(-1.470%)
13,378.21
-153.92
(-1.137%)
2,648.41
-54.98
(-2.03%)
110,163.5000
+1,840.6300
(1.699%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.0916
歐元最佳客戶買入價
9.0017
英鎊最佳客戶買入價
10.2293
日圓最佳客戶買入價
5.0489
恒生指數
25,906.65
-376.04
(-1.43%)
期指(夜)
高水17
25,924
+18
(+0.07%)
國企指數
9,168.58
-178.28
(-1.91%)
科技指數
5,908.08
-143.68
(-2.37%)
大市成交
2,576.12億
股票
2,367.44億
(91.899%)
窩輪
92.09億
(3.575%)
牛熊證
116.60億
(4.526%)
即時更新：31/10/2025 17:17
可賣空股票總成交
1,189.07億
主板賣空
203.69億
(17.131%)
半日數據，更新：31/10/2025 12:40
上証指數
成交：10,311.05億
3,954.79
-32.11
(-0.805%)
滬深300
4,640.67
-69.24
(-1.470%)
深証成指
13,378.21
-153.92
(-1.137%)
MSCI中國A50
2,648.41
-54.98
(-2.03%)
比特幣
資料由Binance提供
110,163.5000
+1,840.6300
(1.699%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0916
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0017
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2293
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0489
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
