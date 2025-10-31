直播中 : 開市Good Morning - 解讀最新友邦業績🚀渣打績優 繼續撐股價？比亞迪增長放緩有隱憂？
直播中 : 開市Good Morning - 解讀最新友邦業績🚀渣打績優 繼續撐股價？比亞迪增長放緩有隱憂？
26,188.94
-93.75
(-0.36%)
26,230
-98
(-0.37%)
高水41
9,280.59
-66.27
(-0.71%)
5,990.50
-61.26
(-1.01%)
248.82億
3,977.56
-9.34
(-0.234%)
4,693.30
-16.61
(-0.353%)
13,517.03
-15.10
(-0.112%)
2,683.21
-20.18
(-0.75%)
109,637.2100
+1,314.3400
(1.213%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0102
英鎊最佳客戶買入價
10.2441
日圓最佳客戶買入價
5.0676
恒生指數
26,188.94
-93.75
(-0.36%)
期指
高水41
26,230
-98
(-0.37%)
國企指數
9,280.59
-66.27
(-0.71%)
科技指數
5,990.50
-61.26
(-1.01%)
大市成交
248.82億
股票
218.08億
(87.646%)
窩輪
9.27億
(3.724%)
牛熊證
21.47億
(8.630%)
即時更新：31/10/2025 09:37
可賣空股票總成交
3,177.17億
主板賣空
563.69億
(17.742%)
更新：30/10/2025 16:59
上証指數
成交：1,327.81億
3,977.56
-9.34
(-0.234%)
滬深300
4,693.30
-16.61
(-0.353%)
深証成指
13,517.03
-15.10
(-0.112%)
MSCI中國A50
2,683.21
-20.18
(-0.75%)
比特幣
資料由Binance提供
109,637.2100
+1,314.3400
(1.213%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0102
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2441
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0676
金價短空長多
財智 陶冬天下

金價短空長多
政經專訪

【專訪】蔡金強：中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠 （普通話視頻．繁體字幕） #小金人 #蔡金強 #專訪
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00001 長和00388 香港交易所09992 泡泡瑪特
