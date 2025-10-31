31/10/2025 08:04

【外圍經濟】歐央行連續三度維持利率不變，聲明強調環球不確定性

《經濟通通訊社31日專訊》歐洲央行於議息後宣布，連續第三次會議維持三大利率不變，決策符合市場普遍預期。​



歐洲央行決定將存款機制利率、主要再融資利率及邊際貸款利率分別維持在2%、2.15%和2.4%的水平。該行自2024年6月起展開減息周期，至今已累計減息八次，將存款利率由4%的高位下調至現時的2%。​



會後聲明指出，管委會對通脹前景的評估大致不變，目前通脹率仍接近2%的中期目標。儘管全球環境充滿挑戰，歐元區經濟持續增長，展現韌性。聲明同時強調前景依然充滿不確定性，主要風險來自持續的全球貿易爭端和地緣政治緊張局勢。數據顯示，歐元區9月份通脹率由8月的2%微升至2.2%，而第三季經濟則錄得優於預期的0.2%增長。​(jc)