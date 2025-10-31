31/10/2025 16:03

【國際要聞】英國安德魯王子被剝奪頭銜及王室住所

《經濟通通訊社31日專訊》英國白金漢宮周四（30日）發出聲明，國王查理斯三世已啟動正式程序，剝奪其弟安德魯王子的尊號、頭銜及榮譽，並已通知他搬離王室住所。



聲明稱，安德魯王子今後將以「安德魯．蒙巴頓．溫莎」為名，並將搬到其他私人住所。他的兩名女兒將保留公主頭銜。



白金漢宮最新聲明中稱：「儘管安德魯仍否認針對他的指控，但這些懲戒措施被認為是必要的。國王和王后希望明確表示，他們的心意與深切同情始終與所有虐待的受害者及倖存者同在。」



65歲的安德魯是已故英女王伊莉莎白二世的次子。近年來，他因與已故性犯罪、美國富商愛潑斯坦的關係深陷醜聞。本月17日，安德魯透過白金漢宮發表聲明，同意放棄約克公爵頭銜及其他榮譽，但仍保留王子身份。(rc)