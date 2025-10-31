31/10/2025 16:11

【外圍經濟】對沖基金押注日圓兌美元匯率，將在年底前最低跌至160

《經濟通通訊社31日專訊》在聯儲局和日本央行的利率政策立場變化下，對沖基金押注，日圓兌美元匯率年底前最低或跌至160。



美元兌日圓走強時將獲利的買權交易周四（30日）激增。根據美國存管信託與結算公司(Depository Trust & Clearing Corporation)的數據，名義價值1.5億美元或以上的看漲期權交易量是看跌期權的6倍。



美元兌日圓匯率周四（30日）升至2月以來的最高水平。日本央行維持基準利率不變，且未暗示何時可能再次升息。投資者目前認為，12月升息25個基點的可能性約為45%。相較之下，聯儲局周三（29日）降息，主席鮑威爾則提醒外界，12月再次降息並非一定會發生。



野村國際駐倫敦高級外匯選擇權交易員Sagar Sambrani表示，兩家央行立場不同，導致宏觀對沖基金認定，美元兌日圓匯率或在一個月內滑向157，並在年底前達到158-160。日圓兌美元匯率周五（31日）在153.65至154.17之間波動。(rc)