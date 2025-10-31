31/10/2025 17:14

《本港經濟》金管局：9月港元存款升1.4%，人民幣存款升3.5%

《經濟通通訊社31日專訊》金管局今日發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在今年9月份上升1.3%，其中港元存款及外幣存款分別上升1.4%及1.3%。由年初截至九月底計，存款總額及港元存款分別上升10.2%及4.1%。



香港人民幣存款在9月份上升3.5%，於9月底為10018億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為11232億元人民幣，而8月份為9969億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



9月份貸款與墊款總額上升0.7%，由年初截至9月底計上升1.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在9月份分別上升0.6%及0.7%。由於港元存款上升而港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由8月底的74.6%，下跌至9月底的73.6%。



9月份港元貨幣供應量M2及M3均上升1.4%，與去年同期比較均上升4.5%。9月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.4%，與去年同期比較則上升11.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於9月份均上升1.3%，與去年同期比較，M2及M3均上升11.1%。(ul)