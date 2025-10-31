31/10/2025 17:03

《本港經濟》金管局：9月份新申請貸款額按月增加9.4%至314億

《經濟通通訊社31日專訊》香港金管局公布今年9月份的住宅按揭統計調查結果。9月份新申請貸款個案較8月份按月減少1.1%，至8316宗。



9月份新批出的按揭貸款額較8月份增加9.4%，至314億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加17.5%，至126億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加6.1%，至155億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少2.4%，至32億港元。



9月份新取用按揭貸款額較8月份增加9.7%，至209億港元。



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的94.4%下降至9月份的92.6%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的1.3%上升至9月份的1.5%。



9月份未償還按揭貸款總額按月增加0.2%，至18914億港元。



按揭貸款拖欠比率為0.13%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(ul)