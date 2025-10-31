31/10/2025 16:58

《本港經濟》金管局：9月外匯基金總資產增加820億元

《經濟通通訊社31日專訊》金管局今日公布，截至今年9月30日，外匯基金總資產為41522億港元，較今年8月底增加820億港元，其中港元資產增加972億港元，外幣資產則減少152億港元。



港元資產增加，主要是因為獲認購而未交收的外匯基金票據及債券的月底餘額增加及香港股票按市價重估。外幣資產減少，主要是因為提取財政儲備存款及已購入但未結算證券的月底餘額減少，但有關減幅因來自投資的利息收入及投資按市價重估而被部分抵銷。



貨幣發行局帳目顯示，今年9月底的貨幣基礎為20,202億港元，較今年八月底增加60億港元，增幅為0.3%。貨幣基礎增加，主要是由於負債證明書總額增加及已發行外匯基金票據及債券的折價攤銷。



今年9月底的支持資產總額增加70億港元至22182億港元，增幅為0.3%。支持資產增加，主要是因為來自投資的利息收入。支持比率由今年8月底的109.78%，上升至今年9月底的109.80%。(ul)