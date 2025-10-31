31/10/2025 16:48

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

香港2025年9月零售業總銷貨價值達313億港元，按年增5.9%超預期2.6%，網上銷售佔比12.5%且金額39億港元升27.3%，首9個月總銷貨跌1.0%。



事實要點：

▷ 9月總銷貨313億港元（年增5.9%超預期2.6%）

▷ 網上銷售佔39億港元（年升27.3%佔總額12.5%）

▷ 首9個月總銷貨跌1.0%（去年同期比較）

▷ 電器類銷貨升31.3%（單月最大增幅）

▷ 服裝類銷貨跌5.4%（單月最大跌幅） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》政府統計處今日發表最新的零售業銷貨額數字，今年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為313億元，按年上升5.9%，較預期2.6%高。今年8月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升3.9%。與去年同期比較，今年首9個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.0%。在今年9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔12.5%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為39億元，較去年同月上升27.3%。今年八月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升8.7%。與去年同期比較，今年首9個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升6.3%。扣除其間價格變動後，今年9月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升4.8%。今年8月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月上升3.4%。與去年同期比較，今年首9個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌2.3%。按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年9月與去年9月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升31.3%。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升2.0%）；其他未分類消費品（上升6.9%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升9.1%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.9%）；藥物及化妝品（上升7.6%）；百貨公司貨品（上升2.8%）；以及眼鏡店（上升1.5%）。另一方面，今年9月與去年9月比較，服裝的銷貨價值下跌5.4%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌4.1%）；書報、文具及禮品（下跌5.3%）；燃料（下跌13.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌10.2%）；傢具及固定裝置（下跌17.3%）；以及中藥（下跌2.4%）。今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升1.4%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升0.5%。政府發言人表示，零售業在9月繼續恢復。零售業總銷貨價值按年上升5.9%，升幅較上月進一步加快。大部分主要零售商類別均錄得不同程度的銷售升幅。展望未來，本地消費氣氛逐步改善，以及訪港旅遊業持續增長，應繼續為零售業務帶來支持。(ul)