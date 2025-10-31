31/10/2025 16:38

核心摘要：

香港政府2025年第三季GDP按年增3.8%，高於市場預期，主因貨品出口年增12.2%及內部需求擴張，季增0.7%。



事實要點：

▷ 貨品出口總額年增12.2%（第三季）

▷ 貨品進口年增11.7%（第三季）

▷ 本地固定資本形成總額年增4.3%（第三季）

▷ 私人消費開支年增2.1%（第三季）

▷ 經季節性調整後季度GDP環比升0.7% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》政府統計處今日發布2025年第三季的本地生產總值預先估計數字。同期實質上升3.8%，較市場預期高；而第二季的升幅為3.1%。按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2025年第3季與上年同期比較實質上升2.1%，而第二季的升幅為1.9%；按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2025年第三季與上年同期比較錄得1.6%的實質升幅，而第二季的升幅為2.5%。本地固定資本形成總額繼今年第二季實質上升1.9%後，在第三季與上年同期比較進一步上升4.3%。同期按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得12.2%的實質升幅，而第二季的升幅為11.5%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在今第三季實質上升11.7%，而第二季的升幅為12.6%。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2025年第三季較第二季實質上升0.7%。政府發言人表示，受出口繼續大幅上升及內部需求持續擴張帶動，今年第三季香港經濟表現蓬勃。根據預先估計數字，實質本地生產總值按年增長3.8%，較上一季3.1%的增幅大。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值進一步上升0.7%。其中服務輸出亦明顯擴張，主要受訪港旅遊業持續增長，以及跨境金融活動在環球股市上升的情況下表現活躍所支持。本地方面，私人消費開支進一步增長。隨著經濟擴張及住宅物業市場回穩，整體投資開支升幅加快。展望未來，香港經濟在2025年餘下時間應會進一步穩健增長。環球經濟短期內維持溫和增長，加上電子相關產品近期持續強勁的需求，應會進一步支持香港的貨物出口。訪港旅客人次繼續上升及金融市場活動暢旺應會進一步為服務出口提供動力。(ul)