31/10/2025 08:43

【開市Ｇｏ】中國今日公布PMI，蘋果展望樂觀指引，比亞迪純利挫逾三成

2025年10月31日【要聞盤點】



1、投資者對大型科技公司人工智能投資成本急增的憂慮加劇，拖累美股周四(30日)偏軟向下。儘管谷歌母公司Alphabet業績強勁，但Meta及微軟對未來資本開支的預警，引發市場拋售科技股，導致納指及標指數雙雙下跌，資金明顯從科技板塊流向傳統價值股。道指收市跌109.88點，或0.23%，報47522.12點；標普500指數跌68.24點，或0.99%，報6822.35點；納指跌377.33點，或1.57%，報23581.14點。中國金龍指數跌157點。日經期貨截至上午7時57分上升102點。



2、中美元首達成休戰協議，美方透露中國至2028年將採購數千萬噸大豆，中國宣布暫停稀土出口管制措施一年，惟美國對中國第一階段經貿協定履行情況的調查將繼續推進



3、歐洲央行連續第三次會議維持利率不變，行長拉加德稱當前貨幣政策處於良好位置。



4、美國財長貝森特表示，接替鮑威爾的聯儲局主席人選應能於聖誕節前確定。



5、彭博分析未經季調數據顯示，美國上周初請失業救濟人數降至約21.8萬。



6、美國參議院以51票贊成、47票反對通過決議，終止特朗普全球範圍內實施的全面關稅政策，仍需眾議院表決。



7、中國今日將公布10月官方PMI，預計製造業景氣小幅下降，非製造業活動溫和回升。



8、高盛上調中國GDP及出口增長預期，預計第四季度或降息10基點。



9、蘋果盤後一度漲近5%，第四財季營收及下個財季指引均超預期，庫克預計本財季iPhone銷售同比增長兩位數，總營收同比升10%至12%。



10、亞馬遜盤後股價大漲超13%，雲計算服務第三季度營收同比增長20%，創近三年最快增速。



11、Meta發行300億美元債券，創今年高評級企業債最大規模，獲1250億美元認購，創歷史最高紀錄。





【焦點股】



比亞迪(01211)

- 第三季純利78億人幣跌32%，首三季少賺8%



蘋概股：鴻海(02318)、舜宇光學(02382)、高偉電子(01415)

- 蘋果下一財季的iPhone營收預期超出華爾街預期，得益於iPhone 17需求強勁



中國人壽(02628)

- 第三季純利1269億人幣升92%，首三季多賺61%



中國石油(00857)

- 第三季純利423億人幣跌3.9%，首三季少賺5%



長和(00001)

- 路透：正探討與法國Iliad合併義大利業務



恒生銀行(00011)、滙豐控股(00005)

- 滙豐加速推進140億美元收購恒生銀行股權計劃



金礦股：山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)

- 現貨黃金漲2.37%，報4023美元/盎司



萬科企業(02202)

- 第三季虧損擴至161億人幣，首三季虧損達280億人幣



有色金屬板塊：中國宏橋(01378)、中國鋁業(02600)、中國大冶(00858)

- 中國有色金屬協會倡議控制銅、鋅等產能上限



中國國航(00753)

- 發不超過30.4億新A股，籌不逾200億人幣還債



國泰海通(02611)

- 第三季純利63億人幣升41%，首三季多賺1.3倍



招商證券(06099)

- 第三季純利37億人幣升54%，首三季多賺24%



順豐控股(06936)

- 第三季純利26億人幣跌8.5%，首三季多賺9%



中國國航(00753)

- 第三季純利37億人幣跌11%，首三季多賺37%



東方航空(00670)

- 第三季純利35億人幣升34%，首三季虧轉賺21億人幣





【油金報價】



紐約期油下跌0.51%，報每桶60.26美元



布倫特期油下跌0.05%，報每桶64.02美元



黃金現貨上漲0.29%，報每盎司4035.99美元



紐約期金下跌0.78%，報每盎司4047.10美元