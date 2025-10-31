直播中 : 開市Good Morning - 解讀最新友邦業績🚀渣打績優 繼續撐股價？比亞迪增長放緩有隱憂？
直播中 : 開市Good Morning - 解讀最新友邦業績🚀渣打績優 繼續撐股價？比亞迪增長放緩有隱憂？
26,232.70
-49.99
(-0.19%)
26,254
-74
(-0.28%)
高水21
9,296.40
-50.46
(-0.54%)
6,005.30
-46.46
(-0.77%)
259.26億
3,972.19
-14.71
(-0.369%)
4,687.03
-22.88
(-0.486%)
13,523.47
-8.66
(-0.064%)
2,688.83
-14.56
(-0.54%)
109,637.2100
+1,314.3400
(1.213%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0102
英鎊最佳客戶買入價
10.2441
日圓最佳客戶買入價
5.0676
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,232.70
-49.99
(-0.19%)
期指
高水21
26,254
-74
(-0.28%)
國企指數
9,296.40
-50.46
(-0.54%)
科技指數
6,005.30
-46.46
(-0.77%)
大市成交
259.26億
股票
228.52億
(88.143%)
窩輪
9.27億
(3.574%)
牛熊證
21.47億
(8.283%)
即時更新：31/10/2025 09:37
可賣空股票總成交
3,177.17億
主板賣空
563.69億
(17.742%)
更新：30/10/2025 16:59
上証指數
成交：1,567.04億
3,972.19
-14.71
(-0.369%)
滬深300
4,687.03
-22.88
(-0.486%)
深証成指
13,523.47
-8.66
(-0.064%)
MSCI中國A50
2,688.83
-14.56
(-0.54%)
比特幣
資料由Binance提供
109,637.2100
+1,314.3400
(1.213%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0102
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2441
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0676
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00001 長和00388 香港交易所09992 泡泡瑪特
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37
關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24
大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,028.9400
-7.5400
-0.187%
XAG 白銀現貨
49.0612
-0.0130
-0.026%
更新：31/10/2025 09:35
最新重要數據
美國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( -0.25%)
公佈日期
30/10/2025 02:00
俄羅斯-失業率
公佈值
2.20%
公佈日期
30/10/2025 00:00
加拿大-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( -0.25%)
公佈日期
29/10/2025 21:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處