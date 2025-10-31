31/10/2025 09:00

據報上海黃金交易所與香港當局洽談建立國際黃金清算系統事宜

《經濟通通訊社31日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，上海黃金交易所正在與香港官員就參與香港政府籌建中的國際黃金清算系統進行深入磋商。



消息人士稱，這一專屬平台對於提高結算效率、增強透明度、降低風險至關重要，未來也將獲得香港黃金交易所的支持。



財經事務及庫務局發言人回覆稱，香港特區政府已邀請上海黃金交易所參與該清算系統，並正積極就支持其建設的具體方案進行磋商。



特首李家超於施政報告中提出了一系列支持這一戰略目標的政策，包括建立黃金中央清算系統。



香港黃金交易所回覆查詢時表示，其長期以來一直倡導建立黃金清算機制，並支持與內地建立更緊密的合作關係。上海黃金交易所暫未回應置評請求。(bi)