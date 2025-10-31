31/10/2025 11:03

香港特首李家超於2025金融街論壇宣布，將建立黃金中央清算系統及區域黃金儲備樞紐，並強化股票市場（首九月日均成交2500億港元）與離岸人民幣業務（處理全球75%支付款額）。



事實要點：

▷ 香港處理全球75%離岸人民幣支付款額（存款餘額1萬億元）

▷ 2025首九月港股日均成交額超2500億港元（年增一倍）

▷ 新股集資額累計1800億港元（全球第一，年增逾兩倍）

▷ 滬深港通北向日均交易額逾2000億人民幣（南向1200億港元）

▷ 將建立黃金中央清算系統及拓展黃金倉儲 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》行政長官李家超昨日在2025金融街論壇閉幕式視像致辭表示，香港作為國際金融中心，積極發揮「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，為國家金融高質量發展貢獻力量。在最新的《全球金融中心指數》排名中，香港繼續保持全球第三、亞洲第一，與全球第一和第二的分數差距只是兩分和一分，充分肯定香港作為國際金融中心的領先地位。*新設科企專線，協助內地科企來港融資*他指出，會繼續強化股票市場。今年首九個月的每天平均成交額超過2500億港元，比去年同期翻了一倍。新股集資額方面，到九月底已累計超過1800億港元，按年大增兩倍以上，金額位列全球第一。特區政府會通過新設立的「科企專線」，協助內地科技企業來港融資，也會鼓勵及協助在海外上市的中概股回流，讓香港成為它們的首選回歸地。*爭取盡快落實將人民幣交易櫃台納入「港股通」*他表示，會繼續深化香港與內地金融市場的互聯互通。截至今年九月，「滬深港通」北向交易平均每天交易額超過2000億人民幣；而南向交易平均每天交易額則超過1200億港元，反映香港連接內地資本市場的重要橋樑功能。會爭取盡快落實將人民幣交易櫃台納入「港股通」，並將房地產投資信託基金納入互聯互通標的，同時鼓勵更多上市公司增加人民幣股票交易櫃台。*將優化人民幣流動資金安排，予銀行業更大彈性*李家超又指，會加強香港作為全球最大離岸人民幣業務中心的優勢。目前，香港處理全球約75%的離岸人民幣支付款額。截至今年八月底，香港人民幣存款餘額約1萬億元人民幣，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。將會優化目前的人民幣流動資金安排，讓銀行業有更大的空間和彈性，管理短期人民幣流動性。*拓展黃金倉儲，建立香港黃金中央清算系統*他續指，會加速建立國際黃金交易市場，拓展黃金倉儲，建造區域黃金儲備樞紐，也會建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務。並強化香港的出海平台優勢，攜手更多內地企業創造商機。*研優化稅務寬減措施，吸引內地企業在港設財資中心*另外，會研究優化稅務寬減措施，吸引更多內地企業在香港設立財資中心，同時推動銀行業，尤其是內地銀行在香港設立區域總部，用香港的專業服務，開拓東南亞和中東等新興地區市場。港交所(00388)也會加強與大灣區碳市場的試點合作，試驗跨境交易結算路徑，共建區內碳市場生態圈。(bi)