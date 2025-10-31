26,050.08
-232.61
(-0.89%)
26,080
-248
(-0.94%)
高水30
9,237.74
-109.12
(-1.17%)
5,936.39
-115.37
(-1.91%)
1,422.99億
3,961.62
-25.28
(-0.634%)
4,661.77
-48.14
(-1.022%)
13,447.94
-84.19
(-0.622%)
2,661.30
-42.09
(-1.56%)
109,708.1600
+1,385.2900
(1.279%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.0988
歐元最佳客戶買入價
9.0056
英鎊最佳客戶買入價
10.2360
日圓最佳客戶買入價
5.0578
即時更新：31/10/2025 12:40
可賣空股票總成交
3,177.17億
主板賣空
563.69億
(17.742%)
更新：30/10/2025 16:59
上証指數
成交：6,970.91億
3,961.62
-25.28
(-0.634%)
滬深300
4,661.77
-48.14
(-1.022%)
深証成指
13,447.94
-84.19
(-0.622%)
MSCI中國A50
2,661.30
-42.09
(-1.56%)
比特幣
資料由Binance提供
109,708.1600
+1,385.2900
(1.279%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0988
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0056
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2360
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0578
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
109,708.16
+1,385.29
+1.279%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,862.6500
+57.7000
+1.516%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
557.8000
+16.6000
+3.067%
更新：31/10/2025 12:35
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,000.0500
-36.4300
-0.903%
XAG 白銀現貨
48.8205
-0.2537
-0.517%
更新：31/10/2025 12:35
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5731
-0.0013
-0.228%
AUD 澳元/美元
0.6548
-0.0011
-0.169%
TWD 美元/新台幣
30.7040
-0.0267
-0.087%
更新：31/10/2025 12:35
