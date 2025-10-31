31/10/2025 12:14

Mastercard、天星銀行和開泰銀行完成金管局「數碼港元」先導計劃第二階段

《經濟通通訊社31日專訊》Mastercard近日與天星銀行和開泰銀行完成金管局「數碼港元」先導計劃第二階段。在先導計劃中，三方合作的試驗用例探討了數碼港元及代幣化存款在加強香港與泰國之間的供應鏈融資應用。



透過與兩間銀行合作，此階段試驗探討了數碼貨幣透過解決傳統法定貨幣系統緩慢、不透明且成本高昂等本質來重塑供應鏈融資的潛力。此項目測試了數碼港元及代幣化存款的工作流程，其中後者利用Mastercard多代幣網絡（Multi-Token Network，MTN）來鑄造嵌入智能合約邏輯的代幣。供應商可以申請提前付款，並透過供應鏈融資平台進行無縫且自動化的資金轉移，提升獲取現金流的透明度、速度和簡易程度。



Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳表示，Mastercard與天星銀行及開泰銀行攜手支持金管局「數碼港元」先導計劃第二階段，進一步體現其致力於賦能中小企業及鞏固香港供應鏈生態系統的承諾。



天星銀行行政總裁胡偉表示，天星銀行將繼續與業界緊密合作，全力參與和支持監管機構領導的各項計劃，推動應用場景的多元化。(bi)