31/10/2025 19:15

《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，美國公布製造業PMI

《經濟通通訊社31日專訊》澳洲央行一連兩日議息，及美國公布製造業PMI，料為下周一（3日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，澳洲央行舉行利率會議（至4日）。



*澳洲、德國及英國公布製造業PMI*



數據方面，下周一6:00am（本港時間．下同），澳洲公布10月製造業採購經理人指數。8:30am，澳洲公布9月建築許可，月率料由下滑6%改善至升5%。4:55pm，德國公布10月製造業採購經理人指數。5:30pm，英國公布10月製造業採購經理人指數。10:45pm，美國公布10月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布10月ISM製造業指數，料由49.1升至49.2。



在本港，下周二（4日）公布業績的公司有:百勝中國(09987)等。



下周三（5日）公布業績的公司有:香港交易所(00388)等。



下周四（6日）公布業績的公司有:華虹半導體(01347)、百濟神州(06160)等。



下周五（7日）公布業績的公司有:朗華國際集團(08026)、中國來騎哦(08039)、ITE HOLDINGS(08092)等。(wa)