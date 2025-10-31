25,906.65
-376.04
(-1.43%)
25,912
+5
(+0.02%)
高水5
9,168.58
-178.28
(-1.91%)
5,908.08
-143.68
(-2.37%)
2,576.12億
3,954.79
-32.11
(-0.805%)
4,640.67
-69.24
(-1.470%)
13,378.21
-153.92
(-1.137%)
2,648.41
-54.98
(-2.03%)
110,364.5000
+2,041.6300
(1.885%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.0940
歐元最佳客戶買入價
9.0110
英鎊最佳客戶買入價
10.2280
日圓最佳客戶買入價
5.0503
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,906.65
-376.04
(-1.43%)
期指(夜)
高水5
25,912
+5
(+0.02%)
國企指數
9,168.58
-178.28
(-1.91%)
科技指數
5,908.08
-143.68
(-2.37%)
大市成交
2,576.12億
股票
2,367.44億
(91.899%)
窩輪
92.09億
(3.575%)
牛熊證
116.60億
(4.526%)
即時更新：31/10/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,268.69億
主板賣空
392.79億
(17.313%)
更新：31/10/2025 16:59
上証指數
成交：10,311.05億
3,954.79
-32.11
(-0.805%)
滬深300
4,640.67
-69.24
(-1.470%)
深証成指
13,378.21
-153.92
(-1.137%)
MSCI中國A50
2,648.41
-54.98
(-2.03%)
比特幣
資料由Binance提供
110,364.5000
+2,041.6300
(1.885%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0940
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0110
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2280
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0503
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言

展覽 文化藝術
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
24
十一月
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票

大型盛事 文化藝術
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球...
推介度：
24/11/2025 - 04/01/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01211 比亞迪股份00700 騰訊控股00981 中芯國際00005 滙豐控股03988 中國銀行
輕鬆護老
高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46
大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15
關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03
