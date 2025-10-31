31/10/2025 10:25

《經濟通通訊社31日專訊》Esperanza創辦人兼集團行政總裁梁衞晉在一發布會上稱，現階段已完成向香港海關註冊為貴金屬支持工具發行方，並已完成概念驗證，其平台亦於多個亞太市場，包括東南亞、澳洲、日本、韓國等進行小範圍非公開測試，現有相當數量已完成「認識你的客戶(KYC)」的實名制測試用戶。公司預計，在釋除其他監管機構的疑慮，並於香港完全實施明確監管框架後，將開放代幣化黃金予香港公眾參與及通過戰略夥伴和各經濟體政府層面對接。梁衞晉稱，以代幣化黃金為基礎而發展的代幣化經濟為區內帶來另一選擇，有利中國內地與香港金融業持續國際化，同時可以接壤央行主導的數字人民幣，為人民幣國際化出一分力。此外，梁衞晉稱，集團團隊於施政報告前已經與亦辰集團(08365)簽訂發展代幣化黃金事宜，並於施政報告發表後即時與特首政策組進行富有成效的深度交流。Esperanza代幣化黃金業務董事總經理雷劍烽指，集團介紹的代幣化黃金實踐框架「ESPE Gold」(ESPG)，法律定位為「貴金屬支持工具」，而非虛擬資產、穩定幣或集體投資計劃。Esperanza 透過購入符合倫敦金銀市場協會(LBMA) 標準的實體金條，存放於持牌金庫，並以每公斤金條為基礎，對應發行10萬份數字證書，證書會記錄在以太坊公鏈上、不可篡改，每份代表1期分期支付的完成，當客戶累購10萬期支付，即可向公司兌換實體金條。此外，客戶隨時可以分期支付，或向集團出售ESPG，較傳統供金會更靈活。公司的盈利模式則是透過買賣黃金差價獲取收益，日後會探討ESPG在現實法規框架下的抵押借貸等新模式。Esperanza資本市場業務執行董事張仲宇稱，集團擁有的代幣化投資包括東南亞及韓國藝人演唱會收入分成，電影票房收入分成以及酒店未來收入分成等具吸引力的項目。(rh)