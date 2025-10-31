26,093.51
-189.18
(-0.72%)
26,118
-210
(-0.80%)
高水24
9,252.55
-94.31
(-1.01%)
5,949.73
-102.03
(-1.69%)
1,200.44億
3,959.08
-27.82
(-0.698%)
4,661.82
-48.09
(-1.021%)
13,454.47
-77.66
(-0.574%)
2,659.61
-43.78
(-1.62%)
108,718.6000
+395.7300
(0.365%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.0970
歐元最佳客戶買入價
9.0083
英鎊最佳客戶買入價
10.2410
日圓最佳客戶買入價
5.0640
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,093.51
-189.18
(-0.72%)
期指
高水24
26,118
-210
(-0.80%)
國企指數
9,252.55
-94.31
(-1.01%)
科技指數
5,949.73
-102.03
(-1.69%)
大市成交
1,200.44億
股票
1,036.57億
(86.349%)
窩輪
71.71億
(5.974%)
牛熊證
92.16億
(7.677%)
即時更新：31/10/2025 11:08
可賣空股票總成交
3,177.17億
主板賣空
563.69億
(17.742%)
更新：30/10/2025 16:59
上証指數
成交：6,438.67億
3,959.08
-27.82
(-0.698%)
滬深300
4,661.82
-48.09
(-1.021%)
深証成指
13,454.47
-77.66
(-0.574%)
MSCI中國A50
2,659.61
-43.78
(-1.62%)
比特幣
資料由Binance提供
108,718.6000
+395.7300
(0.365%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0970
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0083
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2410
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0640
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

05
十二月
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
文化藝術 音樂會
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
推介度：
05/12/2025 - 07/12/2025
31
十月
灣仔香港藝術中心｜黃家駒超世紀紀錄片《真的相識過》 灣仔香港藝術中心｜黃家駒超世紀紀錄片《真的相識過》
文化藝術 劇場
灣仔香港藝術中心｜黃家駒超世紀紀錄片《真的相識過》
推介度：
31/10/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ01211 比亞迪股份
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37
關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24
大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
歐元區-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.15%( 0.00%)
公佈日期
30/10/2025 21:15
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.30%
公佈日期
30/10/2025 21:00
歐元區-失業率
公佈值
6.30%
公佈日期
30/10/2025 18:00
即將公佈經濟數據
日本-新屋動工(年率)
即將公佈
31/10/2025 13:00
前值
-9.80%
市場預測
-7.80%
德國-進口物價(月率)
即將公佈
31/10/2025 15:00
前值
-0.50%
市場預測
-0.20%
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處