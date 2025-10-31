31/10/2025 15:18

【ＡＰＥＣ】李家超會晤IMF總幹事，感謝肯定香港國際金融中心地位

《經濟通通訊社31日專訊》行政長官李家超在南韓慶州出席亞太經合組織(APEC)會議期間，與國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)會面。李家超在社交平台發文指出，感謝了IMF對香港經濟、金融體系以及金融中心發展的支持，以及在最新評估報告中肯定香港的國際金融中心地位，並認同香港經濟復甦及金融體系維持強韌。



李家超表示，香港作為全球第三大、亞洲第一大國際金融中心，擁有穩健的金融體系和獨特的「一國兩制」優勢。他將帶領團隊繼續鞏固和提升香港的國際金融中心地位，充分發揮香港連接內地與全球的獨特功能。他續指出，香港積極擁抱金融創新，推動數字資產發展，發行綠色債券，並通過監管沙盒支持創新技術應用。面對全球挑戰，香港將繼續促進區域合作，保持金融穩定與繁榮。



他提到，未來香港會保持國際化金融體系的活力，深度融入國家發展大局，並期待與國際貨幣基金組織繼續緊密合作，以香港的金融穩定與創新，為區域及全球經濟繁榮貢獻力量。(rh)