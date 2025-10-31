31/10/2025 11:50
《港元利率》拆息普遍向上，一個月拆息報3.43厘
《經濟通通訊社31日專訊》拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息止跌回升報3.42911厘，升1.375基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.54899厘，升0.799基點。
隔夜息報3.85667厘，升78.203基點；一周拆息跌5.881基點，報3.44077厘，兩周則跌6.595基點，報3.38191厘。長息方面，六個月拆息升0.214基點，報3.44756厘，一年期則升2.69基點，報3.40077厘。
港元匯價今日在7.7701-7.7676之間上落，最新報7.7678。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.85667
|+78.203
|一周
|3.44077
|-5.881
|兩周
|3.38191
|-6.595
|一個月
|3.42911
|+1.375
|兩個月
|3.5125
|+0.113
|三個月
|3.54899
|+0.799
|六個月
|3.44756
|+0.214
|一年
|3.40077
|+2.69
