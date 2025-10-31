31/10/2025 18:37

中信銀行（國際）指出，中美元首於南韓達成一年期休戰協議，中國擴大與東南亞自貿協定，並通過「十五五」規劃強調科技自給；A股9次政策會議後6次上漲，港股僅3次正回報，現估值相對偏低。



事實要點：

▷ 中美元首休戰協議為期一年（關稅、稀土）

▷ A股9次政策會議後6次上漲（滬深300升幅0.67%-10.58%）

▷ 港股9次會議後僅3次正回報（升幅1.46%-7.24%）

▷ 中國重申2025年GDP增長目標5%（未設年度目標）

▷ 十五五規劃提升科技自給與人才投資優先級

《經濟通通訊社31日專訊》中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，中美元首於南韓會晤後釋出良好訊號，雙方同意就關稅、稀土等達成休戰協議，為期一年。中國同時亦擴大了與東南亞國家的自由貿易協定，包括承諾降低貿易壁壘、促進綠色經濟，措施將有助支持中國出口，降低對出口到美國的依賴。他提及，另一方面，中共中央第四次全體會議閉幕，會議通過「十五五」規劃，強調高質量發展與科技自給自足，並將政策重心從資產投資轉向人才投資以刺激消費。雖然會議未有設年度增長目標，僅重申2025年GDP目標增長5%，但對比過去制定的「十四五規劃」建議的論述，科技明顯提升到較前位置，反映科技發展受到中央高度重視。他指出，回顧過去9次舉行的「三中全會」至「六中全會」，A股市場在一個月後表現普遍理想，滬深300指數9次中有6次上升，升幅介乎0.67%至10.58%不等，上證指數上升次數相同，升幅介乎1.46%至10.02%不等；港股僅3次錄得正回報，升幅介乎1.46%至7.24%不等，其餘6次跌1.63%至4.91%不等。他表示，整體而言，歷史顯示A股市場於內地一些重要的政策會議之後表現普遍理想，港股則未見顯著受惠。然而，環球股市屢創新高已導致估值遍高，近月港股率先調整，估值相對較低，除了增長股，本港巿場亦涵蓋不少高息股和「中特估」的選擇，加上A股市場科技和消費的主題，將有助實現較均衡的布局。(bn)