25,906.65
-376.04
(-1.43%)
25,907
0
(0.00%)
平水0
9,168.58
-178.28
(-1.91%)
5,908.08
-143.68
(-2.37%)
2,576.12億
3,954.79
-32.11
(-0.805%)
4,640.67
-69.24
(-1.470%)
13,378.21
-153.92
(-1.137%)
2,648.41
-54.98
(-2.03%)
110,048.6500
+1,725.7800
(1.593%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.0940
歐元最佳客戶買入價
9.0119
英鎊最佳客戶買入價
10.2334
日圓最佳客戶買入價
5.0503
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,906.65
-376.04
(-1.43%)
期指(夜)
平水0
25,907
0
(0.00%)
國企指數
9,168.58
-178.28
(-1.91%)
科技指數
5,908.08
-143.68
(-2.37%)
大市成交
2,576.12億
股票
2,367.44億
(91.899%)
窩輪
92.09億
(3.575%)
牛熊證
116.60億
(4.526%)
即時更新：31/10/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,268.69億
主板賣空
392.79億
(17.313%)
更新：31/10/2025 16:59
上証指數
成交：10,311.05億
3,954.79
-32.11
(-0.805%)
滬深300
4,640.67
-69.24
(-1.470%)
深証成指
13,378.21
-153.92
(-1.137%)
MSCI中國A50
2,648.41
-54.98
(-2.03%)
比特幣
資料由Binance提供
110,048.6500
+1,725.7800
(1.593%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0940
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0119
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2334
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0503
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
十一月
元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」 元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」
文化藝術 親子活動
元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」
推介度：
22/11/2025 - 23/11/2025
29
十一月
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼灣 銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼灣
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼...
推介度：
29/11/2025 - 30/11/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際00005 滙豐控股03988 中國銀行01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46
大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15
關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.2334
電匯客戶賣出
10.3439
更新：31/10/2025 18:50:36
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
110,048.65
+1,725.78
+1.593%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,851.8200
+46.8700
+1.232%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
17.3000
+0.5000
+2.976%
更新：31/10/2025 18:45
最新重要數據
歐元區-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.15%( 0.00%)
公佈日期
30/10/2025 21:15
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.30%
公佈日期
30/10/2025 21:00
歐元區-失業率
公佈值
6.30%
公佈日期
30/10/2025 18:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處