直播中 : 開市Good Morning - 解讀最新友邦業績🚀渣打績優 繼續撐股價？比亞迪增長放緩有隱憂？
26,215.88
-66.81
(-0.25%)
26,246
-82
(-0.31%)
高水30
9,287.52
-59.34
(-0.63%)
5,998.52
-53.24
(-0.88%)
266.37億
3,974.58
-12.32
(-0.309%)
4,688.46
-21.45
(-0.455%)
13,550.42
+18.29
(+0.135%)
2,689.42
-13.97
(-0.52%)
109,637.2100
+1,314.3400
(1.213%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0102
英鎊最佳客戶買入價
10.2441
日圓最佳客戶買入價
5.0676
三人行的關係:該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
Sex & Love 港女講男

三人行的關係:該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
特朗普的東亞之行與中美峰會
世事政情 威少看世界

特朗普的東亞之行與中美峰會
脂肪肝 │ 全港逾100萬人中招，英國研究證實每日補充1種營...
醫學通識 健康解「迷」

脂肪肝 │ 全港逾100萬人中招，英國研究證實每日補充1種營...
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00001 長和00388 香港交易所09992 泡泡瑪特
習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37
關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24
大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03
新聞
即將公佈經濟數據
新加坡-貨幣供應M1(年率)
即將公佈
31/10/2025 10:00
前值
12.50%
市場預測
--
新加坡-貨幣供應M2(年率)
即將公佈
31/10/2025 10:00
前值
9.50%
市場預測
--
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
153.7040
-0.1970
-0.128%
NZD 紐元/美元
0.5739
-0.0005
-0.094%
CHF 美元/瑞郎
0.8010
-0.0006
-0.074%
更新：31/10/2025 09:35
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5680
電匯客戶賣出
5.5577
更新：31/10/2025 09:35:41
最新
人氣
