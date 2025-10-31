26,050.08
恒生指數
26,050.08
-232.61
(-0.89%)
期指
高水30
26,080
-248
(-0.94%)
國企指數
9,237.74
-109.12
(-1.17%)
科技指數
5,936.39
-115.37
(-1.91%)
大市成交
1,422.99億
股票
1,243.67億
(87.398%)
窩輪
78.92億
(5.546%)
牛熊證
100.40億
(7.056%)
即時更新：31/10/2025 12:41
可賣空股票總成交
3,177.17億
主板賣空
563.69億
(17.742%)
更新：30/10/2025 16:59
上証指數
成交：6,970.91億
3,961.62
-25.28
(-0.634%)
滬深300
4,661.77
-48.14
(-1.022%)
深証成指
13,447.94
-84.19
(-0.622%)
MSCI中國A50
2,661.30
-42.09
(-1.56%)
比特幣
資料由Binance提供
110,204.3100
+1,881.4400
(1.737%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0988
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0056
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2360
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0578
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
30/10/2025 19:22
5.375%
招商永隆, 上商, 大新
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
日本-新屋動工(年率)
即將公佈
31/10/2025 13:00
前值
-9.80%
市場預測
-7.80%
德國-進口物價(月率)
即將公佈
31/10/2025 15:00
前值
-0.50%
市場預測
-0.20%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
110,204.31
+1,881.44
+1.737%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,871.6000
+66.6500
+1.752%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
558.5000
+17.3000
+3.197%
更新：31/10/2025 12:41
最新
人氣
