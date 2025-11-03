31/10/2025 16:12

【關稅戰】美稱中美貿易協定或於下周簽署，中方：願同美方落實好重要共識

《經濟通通訊社31日專訊》美國財長貝森特表示，中美貿易協定最早可以於下周進行簽署。另外，美國貿易代表格里爾表示，儘管昨天中美雙方達成了「貿易休戰」，但美方仍將繼續調查中方是否遵守了特朗普第一任期內中美達成的貿易協定。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，中美元首在釜山會晤期間，討論了經貿關係等議題，同意加強經貿等領域的合作。中方主管部門昨天也介紹了吉隆坡經貿磋商的成果。



郭嘉昆進一步表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，正如習近平主席指出，經貿應該成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。中方願同美方一道，落實好兩國元首重要共識，本著平等、尊重、互惠原則，通過對話協商不斷壓縮問題清單，拉長合作清單，推動中美關係健康、穩定、可持續發展，為世界注入更多的確定性和穩定性。



中方宣布將暫停實施10月9日公布的稀土出口管制措施一年，對於這適用於所有國家，還是僅針對美國，郭嘉昆回應稱，「具體問題建議向中方的主管部門進行詢問。」(jq)