26,050.08
-232.61
(-0.89%)
26,080
-248
(-0.94%)
高水30
9,237.74
-109.12
(-1.17%)
5,936.39
-115.37
(-1.91%)
1,422.99億
3,961.62
-25.28
(-0.634%)
4,661.77
-48.14
(-1.022%)
13,447.94
-84.19
(-0.622%)
2,661.30
-42.09
(-1.56%)
110,184.7800
+1,861.9100
(1.719%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.0988
歐元最佳客戶買入價
9.0056
英鎊最佳客戶買入價
10.2360
日圓最佳客戶買入價
5.0578
即將公佈經濟數據
日本-新屋動工(年率)
即將公佈
31/10/2025 13:00
前值
-9.80%
市場預測
-7.80%
德國-進口物價(月率)
即將公佈
31/10/2025 15:00
前值
-0.50%
市場預測
-0.20%
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5640
電匯客戶賣出
5.5577
更新：31/10/2025 12:40:43
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.11%
3個月國債孳息率
3.92%
10年-3個月國債孳息率
0.19%
更新：30/10/2025 16:15
