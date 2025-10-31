31/10/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌28點子，報7.1135創一周低，全月升0.07%

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1135，較上個交易日4時30分收盤價跌28點子，兩連跌，創10月24日以來一周新低，全日在7.1081至7.1168之間波動。全月計，人民幣即期升值0.07%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌65點子，報7.1167。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0880，較上個交易日跌16點子，兩連跌，但較市場預測偏強逾290點。



交易員指出，美聯儲(FED)降息及中美元首會晤均已落地，短期利好暫時出盡，人民幣料重回區間震盪，等待後續信息指引。



中金公司最新觀點認為，中美對話的積極成果利於人民幣升值的外部條件或維持相當一段時間；在中美經貿關係趨穩、出口保持韌性、中美利差收窄和出口商年末季節性結匯等因素影響下，人民幣匯率基於目前水平上仍有一定升值潛力，升值速率大概率延續4月末以來節奏。



中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)稍早公布，宏觀經濟先行指標--10月官方製造業採購經理人指數(PMI)降至49.0，遠不及路透調查預估中值49.6，創六個月低點，且為連續第七個月處於收縮區間。(jq)