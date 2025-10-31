26,086.20
-196.49
(-0.75%)
26,112
-216
(-0.82%)
高水26
9,249.35
-97.51
(-1.04%)
5,947.51
-104.25
(-1.72%)
1,203.95億
3,958.60
-28.30
(-0.710%)
4,661.51
-48.40
(-1.028%)
13,453.78
-78.35
(-0.579%)
2,659.55
-43.84
(-1.62%)
108,689.5000
+366.6300
(0.338%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.0970
歐元最佳客戶買入價
9.0083
英鎊最佳客戶買入價
10.2410
日圓最佳客戶買入價
5.0640
恒生指數
26,086.20
-196.49
(-0.75%)
期指
高水26
26,112
-216
(-0.82%)
國企指數
9,249.35
-97.51
(-1.04%)
科技指數
5,947.51
-104.25
(-1.72%)
大市成交
1,203.95億
股票
1,040.08億
(86.389%)
窩輪
71.71億
(5.956%)
牛熊證
92.16億
(7.654%)
即時更新：31/10/2025 11:09
可賣空股票總成交
3,177.17億
主板賣空
563.69億
(17.742%)
更新：30/10/2025 16:59
上証指數
成交：6,447.54億
3,958.60
-28.30
(-0.710%)
滬深300
4,661.51
-48.40
(-1.028%)
深証成指
13,453.78
-78.35
(-0.579%)
MSCI中國A50
2,659.55
-43.84
(-1.62%)
比特幣
資料由Binance提供
108,689.5000
+366.6300
(0.338%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0970
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0083
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2410
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0640
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
更新：29/10/2025 16:15
