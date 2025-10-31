31/10/2025 10:09

國家統計局2025年10月31日公布，10月製造業PMI降至49%（月降0.8%），連續7個月收縮；非製造業PMI微升至50.1%，綜合PMI創2022年12月以來新低。



事實要點：

▷ 製造業PMI 49%（月降0.8%，連7月低於臨界）

▷ 綜合PMI 50.0%（月降0.6%，近三年最低）

▷ 高耗能行業PMI 47.3%（月降0.2%）

▷ 郵政業商務活動指數＞70%（雙11促銷帶動）

▷ 大型企業生產指數50.9%（連6月擴張）

《經濟通通訊社31日專訊》國家統計局公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49%，比上月下降0.8個百分點，遜於預期的49.6%，連續第七個月處於收縮區間，為今年4月以來六個月最低。非製造業商務活動指數為50.1%，比上月升0.1個百分點。綜合PMI產出指數為50.0%，比上月下降0.6個百分點，創2022年12月以來近三年新低。國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀指數稱，中國經濟總體產出保持總體穩定。受「十一」假期前部分需求提前釋放及國際環境更趨複雜等因素影響，10月製造業生產活動較上月放緩。*10月供需均放緩，三大重點行業保持擴張*當中，供需兩端均有所放緩，生產指數和新訂單指數分別為49.7%和48.8%，比上月下降2.2個和0.9個百分點。從行業看，農副食品加工、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產指數和新訂單指數均位於52.0%及以上，產需兩端較為活躍；紡織服裝服飾、化學纖維及橡膠塑料製品、非金屬礦物製品等行業兩個指數均低於臨界點，行業供需偏弱。大、中、小型企業PMI分別為49.9%、48.7%和47.1%，比上月下降1.1個、0.1個和1.1個百分點。其中，大型企業生產指數和新訂單指數分別為50.9%和50.1%，均連續六個月位於擴張區間，製造業大型企業產需持續釋放。三大重點行業高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI分別為50.5%、50.2%和50.1%，繼續位於擴張區間，且明顯高於製造業總體水平，行業支撐作用持續顯現。高耗能行業PMI為47.3%，比上月下降0.2個百分點，景氣水平有所回落。生產經營活動預期指數為52.8%，持續位於擴張區間，表明多數製造業企業對市場發展預期保持樂觀。從行業看，有色金屬冶煉及壓延加工、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數升至60.0%以上高位景氣區間，相關企業對行業發展信心增強。*節日效應及雙11促銷，帶動服務業商務活動指數上升*非製造業商務活動指數方面，服務業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.1個百分點。從行業看，在國慶、中秋節日效應帶動下，與居民出行消費密切相關的鐵路運輸、航空運輸、住宿、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位於60.0%及以上高位景氣區間；受「雙十一」促消費活動等因素帶動，郵政業商務活動指數升至70.0%以上，業務總量加快增長；同時，保險、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點，景氣度偏弱。業務活動預期指數為56.1%，持續位於較高景氣區間，表明服務業企業對行業發展保持較強信心。*建築業商務活動指數下降，市場預期上升*建築業商務活動指數為49.1%，比上月下降0.2個百分點，建築業景氣水平有所回落。從市場預期看，業務活動預期指數為56.0%，比上月上升3.6個百分點，表明建築業企業對市場發展預期繼續改善。(sl)