31/10/2025 17:54

【ＡＩ】英偉達黃仁勳：冀Blackwell芯片能在中國銷售

《經濟通通訊社31日專訊》據《路透》報道，英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳周五在南韓表示，他希望公司最先進的Blackwell芯片能在中國銷售，不過這需要由美國總統特朗普來決定。



黃仁勳正在南韓慶州出席APEC峰會。這是他自2009年後首次正式訪問南韓。就在昨日，特朗普與中國國家主席習近平在南韓釜山會談。黃仁勳表示，他對這次會談的成功感到高興，但並不清楚雙方談了些甚麼。



*特朗普稱與習近平討論了半導體問題*



報道指，特朗普在與習近平會談後，於其專機空軍一號上告訴記者，雙方討論了半導體問題，中國「將與英偉達和其他公司討論芯片採購問題」，但他補充稱，「我們沒有談到Blackwell」。



美國政府對向中國銷售英偉達最先進人工智能芯片實施出口管制，試圖限制中國的技術進步，尤其是在可能有助於其軍事的應用領域。黃仁勳曾試圖說服特朗普政府放鬆管制，稱中國人工智能對美國硬件的依賴於美國有利。(sl)