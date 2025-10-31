31/10/2025 17:10
《中國要聞》外匯局：9月國際收支貨物和服務貿易順差772億美元
《經濟通通訊社31日專訊》國家外匯管理局公布，按美元計值，2025年9月，中國國際收支貨物和服務貿易出口3718億美元，進口2946億美元，順差772億美元。
按人民幣計值，2025年9月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模47362億元（人民幣．下同），同比增長6%。其中，貨物貿易出口23744億元，進口17062億元，順差6682億元；服務貿易出口2680億元，進口3876億元，逆差1196億元。
服務貿易主要項目為：旅行服務進出口規模1891億元，運輸服務進出口規模1869億元，其他商業服務進出口規模1078億元，電信、計算機和資訊服務進出口規模682億元。(sl)
