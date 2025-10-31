31/10/2025 09:25

【習特會】中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

《經濟通通訊社31日專訊》美國總統特朗普與中國國家主席習近平於南韓釜山舉行會晤，雙方達成一項為期一年的貿易休戰協議。美國財政部長貝森特周四（30日）表示，美國預計一年後將重返與中國的談判桌。



被問及一年後中美關係會如何發展時，貝森特表示屆時可能會再次延遲實施關稅等措施。此外，貝森特表示，中國已批准TikTok的轉讓協議，預計將在未來幾周或幾個月內取得進展，最終將看到解決方案。不過，他沒有透露具體細節。



*稱中國已批准TikTok的轉讓協議*



貝森特還表示，中國已同意在本種植年度購買1200萬公噸美國大豆，並可能在未來數年每年購買2500萬公噸。作為美國降低關稅的交換條件，中國承諾將採取更嚴厲的措施，遏制芬太尼及相關化學品的非法販運。​此外，中國同意暫緩實施可能限制稀土金屬供應的新出口管制措施，為期一年。



特朗普亦形容「習特會」極好，並表示最快可能在下周簽署正式協議。​美國同意調降對中國商品的「懲罰性關稅」。其中，為應對芬太尼問題而加徵的20%進口稅將削減10%。(rc)

