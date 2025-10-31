直播中 : 開市Good Morning - 解讀最新友邦業績🚀渣打績優 繼續撐股價？比亞迪增長放緩有隱憂？
直播中 : 開市Good Morning - 解讀最新友邦業績🚀渣打績優 繼續撐股價？比亞迪增長放緩有隱憂？
26,229.80
-52.89
(-0.20%)
26,253
-75
(-0.28%)
高水23
9,293.16
-53.70
(-0.57%)
6,002.84
-48.92
(-0.81%)
277.08億
3,976.03
-10.87
(-0.273%)
4,692.94
-16.97
(-0.360%)
13,559.13
+27.00
(+0.200%)
2,688.03
-15.36
(-0.57%)
109,625.2700
+1,302.4000
(1.202%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0102
英鎊最佳客戶買入價
10.2441
日圓最佳客戶買入價
5.0676
恒生指數
26,229.80
-52.89
(-0.20%)
期指
高水23
26,253
-75
(-0.28%)
國企指數
9,293.16
-53.70
(-0.57%)
科技指數
6,002.84
-48.92
(-0.81%)
大市成交
277.08億
股票
246.34億
(88.906%)
窩輪
9.27億
(3.344%)
牛熊證
21.47億
(7.750%)
即時更新：31/10/2025 09:38
可賣空股票總成交
3,177.17億
主板賣空
563.69億
(17.742%)
更新：30/10/2025 16:59
上証指數
成交：1,536.95億
3,976.03
-10.87
(-0.273%)
滬深300
4,692.94
-16.97
(-0.360%)
深証成指
13,559.13
+27.00
(+0.200%)
MSCI中國A50
2,688.03
-15.36
(-0.57%)
比特幣
資料由Binance提供
109,625.2700
+1,302.4000
(1.202%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0102
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2441
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0676
Highlight:
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
153.7020
-0.1990
-0.129%
NZD 紐元/美元
0.5739
-0.0005
-0.094%
CHF 美元/瑞郎
0.8010
-0.0006
-0.072%
更新：31/10/2025 09:35
最新重要數據
美國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( -0.25%)
公佈日期
30/10/2025 02:00
俄羅斯-失業率
公佈值
2.20%
公佈日期
30/10/2025 00:00
加拿大-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( -0.25%)
公佈日期
29/10/2025 21:45
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0950
電匯客戶賣出
1.0890
更新：31/10/2025 09:35:30
