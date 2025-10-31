31/10/2025 09:28

【ＡＩ】Meta第三季收入創新高，純利因巨額稅項大跌83%

《經濟通通訊社31日專訊》Meta公布第三季業績，儘管收入創下歷史新高，但一筆過近160億美元的巨額稅務開支，導致純利按年銳減83%，遠遜市場預期。



公司同時警告，為全力投資人工智能，未來資本開支將持續攀升，預計2026年將顯著高於2025年，引發投資者對成本失控的憂慮，拖累其股價急挫逾9%。



第三季總收入按年增長26%至512億美元，創下單季新高，主要受惠於廣告業務表現強勁。不過，受一筆高達159.3億美元的一次性非現金稅務支出影響，淨利潤暴跌至27億美元，按年大減83%。若撇除該稅務影響，經調整後純利為186.4億美元。期內每股盈利為1.05美元。



Meta將2025年資本開支預測區間，從原來的660億至720億美元，收窄並上調至700億至720億美元。公司更預警，2026年的資本開支將會顯著加速，以建設AI數據中心、採購高端晶片及招募專才。



對於第四季，Meta預計收入介乎560億至590億美元之間，符合市場預期。(rc)