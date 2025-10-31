26,084.58
-198.11
(-0.75%)
26,112
-216
(-0.82%)
高水27
9,249.20
-97.66
(-1.04%)
5,947.66
-104.10
(-1.72%)
1,205.31億
3,958.07
-28.83
(-0.723%)
4,660.86
-49.05
(-1.041%)
13,454.30
-77.83
(-0.575%)
2,659.14
-44.25
(-1.64%)
108,689.5000
+366.6300
(0.338%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.0970
歐元最佳客戶買入價
9.0083
英鎊最佳客戶買入價
10.2410
日圓最佳客戶買入價
5.0640
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
10年國債孳息率
4.08%
3個月國債孳息率
3.93%
10年-3個月國債孳息率
0.15%
更新：29/10/2025 16:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
108,689.50
+366.63
+0.338%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,815.5600
+10.6100
+0.279%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
552.2000
+11.0000
+2.033%
更新：31/10/2025 11:05
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5730
-0.0014
-0.244%
AUD 澳元/美元
0.6551
-0.0008
-0.119%
GBP 英鎊/美元
1.3153
-0.0006
-0.043%
更新：31/10/2025 11:05
