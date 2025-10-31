31/10/2025 09:37

【習特會】特朗普：和習近平討論晶片並未涉及英偉達的Blackwell

《經濟通通訊社31日專訊》美國總統特朗普周四（30日）表示，他和中國國家主席習近平周四（30日）在韓國會晤時，並未討論有關批准向中國出售英偉達的Blackwell晶片的問題。



特朗普表示，他和習近平泛泛討論英偉達進入中國市場的問題，並指出是否繼續與這家晶片製造商進行對話，取決於北京方面。特朗普在空軍一號上告訴記者：「我們確實討論了晶片，他們將與英偉達和其他公司商討晶片採購事宜。」



當被具體問及美國是否會授權出口Blackwell加速器時，特朗普表示：「我們說的不是Blackwell。」



美國貿易代表格里爾亦重申，Blackwell晶片不在與中方官員的談判範圍內，並補充說未來談判也不太可能涉及。他稱：「美國確實有自己皇冠上的明珠，Blackwell晶片就是其中之一，所以這些實際上沒有被擺上談判桌。」(rc)