31/10/2025 09:53

【習特會】美國貿易代表：對中國第一階段經貿協定履行情況調查將繼續進行

《經濟通通訊社31日專訊》美國首席貿易談判代表格里爾表示，儘管美中兩國達成新的休戰協議，但美國仍將繼續調查中國第一階段經貿協定履行情況。



格里爾上周五（24日）宣布，對中國是否遵守特朗普首個總統任期內，達成的第一階段經貿協定啟動調查。當時這一舉措被視作特朗普與中國國家主席習近平會晤時的一個潛在籌碼。



儘管兩國領導人在峰會上同意暫停提高關稅和收緊出口管制的計劃，但格里爾周四（30日）受訪時表示，上述調查仍在繼續推進。他稱：「我們今天並沒有解決美中關係的全部問題。」



分析指，美國決定不暫停該調查，意味著一旦與協議破裂，特朗普仍有對中國實施新關稅報復的手段。(rc)