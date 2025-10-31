31/10/2025 10:11

【外圍經濟】蘋果財務總監：預計新款iPhone將帶來歷來最佳的季度表現

《經濟通通訊社31日專訊》蘋果公司預計，在推出新款iPhone後，今年節日季銷售額將大幅增長。



財務總監帕雷克周四（30日）在分析師電話會議上表示，截至12月的第一財季，營收將增長10%至12%。分析師此前對增幅的預測均值為6%。他稱：「我們預計iPhone營收按年增幅為兩位數，這將是iPhone有史以來表現最佳的一個季度。」



這一展望表明，蘋果正在努力應對一系列全球性挑戰，包括貿易緊張局勢、中國市場的走弱，以及人工智能功能開發方面的延遲。



蘋果在9月發布了最新款iPhone，更新了設計，並推出了一款名為Air的超薄新機型。該系列產品仍然是蘋果最賺錢的產品，約佔其總收入的一半。



中國方面，該公司面臨本土智能手機廠商日益激烈的競爭，並且一直難以在當地市場推出人工智能功能。儘管如此，CEO庫克表示，他相信蘋果當前財季在該地區將恢復增長。(rc)