31/10/2025 11:07

【ＡＩ】Meta發行300億美元債券，AI熱潮推動創紀錄認購

《經濟通通訊社31日專訊》Meta(US.META)當地時間周四（30日）發行300億美元的公司債，為今年以來此類發行中最大規模，此前公司獲得了創紀錄的認購訂單。



本次債券發行的前一天，CEO朱克伯格曾警告，該公司將在未來一年更大力度投入人工智能(AI)領域。摩根士丹利預計，從現在到2028年底，超大規模的大型科技公司，將在數據中心等基礎設施上投入約3萬億美元，其中約一半可能通過公司現金流進行融資。



周四的債券發行是自2023年以來規模最大的高評級債券發行，當年輝瑞發行了310億美元的債券。投資者對Meta債券的認購訂單峰值達到1250億美元，超過了2018年CVS Health Corp票據發行時創下的1200億美元的紀錄。



摩根士丹利全球信用研究主管Andrew Sheets表示，信貸市場將作為AI投資的另一種融資來源，「大部分與AI相關的資本支出仍未到位，現時才剛剛開始加速，所以這個主題還會持續一段時間。」(rc)