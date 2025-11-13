13/11/2025 13:59

《外資精點》花旗：老鋪黃金管理層對明年增長前景樂觀，目標價1119元

《經濟通通訊社13日專訊》花旗發表研究報告引述老鋪黃金(06181)管理層指，預期2025年下半年收入將維持高增長，並對2026年增長前景樂觀。



報道提及，管理層預計2026年業績增長來自三個方面，包括2025年的價格調整，貢獻20%至30%增長；2025年新店銷售年化，貢獻約20%增長；店舖效率仍遠未達到上限，單店銷售仍有增長空間，這從11月份價格上調後店舖客流恢復可見。



另外，管理層承認2025年下半年毛利率將低於上半年，但相信價格上調後已恢復至40%以上，這將主要反映在2026年業績。花旗將老鋪黃金目標價定於1119元，給予「買入」評級。(jl)



