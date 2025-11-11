26,696.41
+47.35
(+0.18%)
4,002.76
-15.84
(-0.394%)
4,652.17
-42.88
(-0.913%)
13,289.01
-138.60
(-1.032%)
104,999.8400
-1,011.2900
(-0.954%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
11/11/2025 17:05
紐元兌美元報0.5644，新西蘭第四季通脹預期按季維持升2.3%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.667
|99.589
|0.078
最新美元匯價
|貨幣名稱
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.36/40
|154.17/21
|154.12/16
|歐元/美元
|1.1554/58
|1.1559/63
|1.1557/61
|英鎊/美元
|1.3122/26
|1.3125/29
|1.3172/76
|美元/瑞郎
|0.8038/42
|0.8033/37
|0.8048/52
|美元/加元
|1.4030/34
|1.4030/34
|1.4020/24
|澳元/美元
|0.6517/21
|0.6518/22
|0.6534/38
|紐元/美元
|0.5642/46
|0.5637/41
|0.5643/47
|美元/人民幣
|7.1214/18
|7.1210/14
|7.1195/99
|美元/港元
|7.7722/26
|7.7723/27
|7.7736/74
*上述報價只供參考用