0.00億
4,018.58
-0.02
(-0.000%)
4,695.05
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
105,690.0900
-321.0400
(-0.303%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0880
歐元最佳客戶買入價
9.0097
英鎊最佳客戶買入價
10.2565
日圓最佳客戶買入價
5.0515
即時更新：11/11/2025 08:40
可賣空股票總成交
1,863.97億
主板賣空
311.13億
(16.692%)
更新：10/11/2025 16:59
上証指數
成交：--
4,018.58
-0.02
(-0.000%)
滬深300
4,695.05
0.00
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
105,690.0900
-321.0400
(-0.303%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0880
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0097
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2565
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0515
