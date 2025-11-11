11/11/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》買金

《政政經經》筆者過去多年一直建議買金，原因不是抗通脹，這是最低層次而又古老的買金原因。今時買金的原因是：美國要重估金價。



全世界都知道美國的國債逾38萬億美元，光利息就每天要30億美元，每年利息就逾7000億美元。加上逾7000億美元的軍費支出，和逾7000億美元的福利和政府支出，這是美國每年財政收入所不能支付的。



*華府擬國家資產貨幣化*



結果不言而喻，美國一就是大力QE，大量印鈔來支撐美國債的利息支出，一就是要賴債，但這兩個方法都會使美國從金融神壇，掉下凡間，美國是不甘心的，怎辦？



今年2月3日，美國財長貝森特講了句看似平凡，但對內行人說卻是意義深遠的，他的話是：貨幣化美國資產負債表的資產端。



在美國的資產負債表中，國債是負債，是欠人家的要還，資產有政府建築物、導彈、航母、石油產業等，將這些資產貨幣化，即是要賣家當。俄羅斯和烏克蘭窮時，烏克蘭曾賣過航母，俄羅斯賣過石油的經營權予外國，但美國一賣這些，就立成二流國家。



不過，美國確是有筆大大的隱形資產，可以貨幣化，那就是美國自己稱擁有的8133噸黃金。姑不論美國的藏金是否真有8133噸，就以有來說，這8133噸金，折起來就是2.645億盎斯，以今時金價4000美元一盎斯算，就值10580億美元。換言之，只要白宮願意，將他所持有的8133噸金，話要mark to market，即由今時帳面價的42.22/盎斯（這是1973年在布雷頓森林解體後，美國自己所定的金價，並一直以此價計帳），定為市價。



將8133噸金提價至10580億美元，也解決不了38萬億的債務呀，確是，但如果將美國政府金價mark為8000、一萬、二萬美元一盎斯呢？就是否可以將美國政府的黃金資產更好地貨幣化其資產端呢？



其實，美國政府曾兩次將其所持有的黃金資產貨幣化。



一次是1934年，美國大蕭條，當時的羅斯福總統就將當時市場價20.67美元一盎斯的黃金，定官價為35美元。



*重定金價，解決財困*



這個35美元一直維持到1973年，美國又將這35美元提價至42.22美元。



可見美國政府為解其財困，是會將所持的黃金價，提完又提。



有人會擔心，美國今次如將黃金官宣值每盎斯4000美元，或每盎斯8000美元後，是會將手上持金出售，會導致金價大跌。這個擔心大可不必，因為這個8133噸金在美國官府手上，就等同是隻會下金蛋的鵝。到有需要時，即美國又大花筒，將美債衝上50萬億美元時，他們又將這8133噸金提下價，又可以將財困應付過去。



會問，喂喂喂，金價真可以被美國一直自己叫價上去嗎？你見過特朗普是如何的特無譜，就知這個無譜叫價是可以好無譜地推上去的。畢竟凡商品價都是由供求決定，求金者眾，掘出來的金少於需求，金價是可以坐火箭上升的。不然比特幣何以升逾每枚十萬美元，不就是說掘出的比特幣少，而炒比特幣的錢多所致？



今次金價的上升，跟之前所有金價上升之因全不同，以前金升是利息低或通脹高，今次金升是因為全球央行都買金，就連港府也謂要建立個2000噸的金庫啦！（這裏橫撇一筆，香港於2016年設立個免稅金庫，但就一直無買入黃金，到今時才講要買金，哎，揸住啲「廢紙」美元做乜吖。）



如果美國真將其手上黃金貨幣化，會對環球金融帶來甚麼衝擊？用最簡單的話講，金價升了，即是銀紙不值錢啦！有幾不值法，看美國將金價定在乜新「官位」上，如美國將金價定在每盎斯8000美元，即是今時美元的購買力，起碼是對買金的購買力減半，揸住啲美元、美債就立貶50%。



你會問，筆者係咪危言聳聽，講多件事予閣下參考。世界銀行會於12月啟動討論重估黃金帳戶，世銀是服務於美國的，重估黃金帳戶其實是要幫美國解決其38+萬億美元國債（到12月或明年3月這個38萬億美元應會升逾40萬億美元了）。



*揸金犯本，買金礦股*



重估黃金價，會對甚麼人不公平？對窮佬最不公平，因為他們不揸重金。對有錢佬也不一定公平，揸銀紙、揸樓，都會因黃金的急速估價而身家被蒸發些。



死老石，咁點搞好呀。有錢就買金，不過好犯本，不然就買金礦股，但買時要小心，一定要真產金，又不負重債者才好。



建議買金/金股，不是今日。2019年7月4日，有文：「金，有幾金？」已講過了，而且講過了美國政府會以手中金來救其龐大的國債。不是筆者先知，而是美國呢個大額負債二世祖，唔搵阿爺啲古董出來頂下檔，點收科吖！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



