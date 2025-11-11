直播中 : 開市Good Morning - 恒指反彈 市底有轉強跡象？👾泡泡瑪特上日勁飆 跟唔跟進？京東業績料難免失色？
26,662.47
+13.41
(+0.05%)
26,681
-13
(-0.05%)
高水19
9,444.84
+1.60
(+0.02%)
5,931.59
+16.03
(+0.27%)
671.19億
4,011.16
-7.44
(-0.185%)
4,679.73
-15.32
(-0.326%)
13,406.19
-21.42
(-0.160%)
2,653.90
-15.04
(-0.56%)
105,958.6800
-52.4500
(-0.049%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
8.9993
英鎊最佳客戶買入價
10.2532
日圓最佳客戶買入價
5.0481
恒生指數
26,662.47
+13.41
(+0.05%)
期指
高水19
26,681
-13
(-0.05%)
國企指數
9,444.84
+1.60
(+0.02%)
科技指數
5,931.59
+16.03
(+0.27%)
大市成交
671.19億
股票
555.16億
(82.712%)
窩輪
43.96億
(6.550%)
牛熊證
72.07億
(10.738%)
即時更新：11/11/2025 10:13
可賣空股票總成交
1,863.97億
主板賣空
311.13億
(16.692%)
更新：10/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,321.50億
4,011.16
-7.44
(-0.185%)
滬深300
4,679.73
-15.32
(-0.326%)
深証成指
13,406.19
-21.42
(-0.160%)
MSCI中國A50
2,653.90
-15.04
(-0.56%)
比特幣
資料由Binance提供
105,958.6800
-52.4500
(-0.049%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0870
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9993
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2532
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0481
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.20%
公佈日期
09/11/2025 09:30
加拿大-失業率
公佈值
6.90%
公佈日期
07/11/2025 21:30
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( 0.00%)
公佈日期
06/11/2025 20:00
即將公佈經濟數據
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
11/11/2025 15:00
前值
4.80%
市場預測
4.90%
英國-失業率
即將公佈
11/11/2025 15:00
前值
4.40%
市場預測
--
最新
