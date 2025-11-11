直播中 : 開市Good Morning - 恒指反彈 市底有轉強跡象？👾泡泡瑪特上日勁飆 跟唔跟進？京東業績料難免失色？
直播中 : 開市Good Morning - 恒指反彈 市底有轉強跡象？👾泡泡瑪特上日勁飆 跟唔跟進？京東業績料難免失色？
26,654.67
+5.61
(+0.02%)
26,677
-17
(-0.06%)
高水22
9,441.65
-1.59
(-0.02%)
5,929.73
+14.17
(+0.24%)
672.00億
4,011.31
-7.29
(-0.181%)
4,679.79
-15.26
(-0.325%)
13,403.28
-24.33
(-0.181%)
2,653.54
-15.40
(-0.58%)
106,003.3200
-7.8100
(-0.007%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
8.9993
英鎊最佳客戶買入價
10.2532
日圓最佳客戶買入價
5.0481
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,654.67
+5.61
(+0.02%)
期指
高水22
26,677
-17
(-0.06%)
國企指數
9,441.65
-1.59
(-0.02%)
科技指數
5,929.73
+14.17
(+0.24%)
大市成交
672.00億
股票
555.96億
(82.733%)
窩輪
43.96億
(6.542%)
牛熊證
72.07億
(10.725%)
即時更新：11/11/2025 10:13
可賣空股票總成交
1,863.97億
主板賣空
311.13億
(16.692%)
更新：10/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,328.99億
4,011.31
-7.29
(-0.181%)
滬深300
4,679.79
-15.26
(-0.325%)
深証成指
13,403.28
-24.33
(-0.181%)
MSCI中國A50
2,653.54
-15.40
(-0.58%)
比特幣
資料由Binance提供
106,003.3200
-7.8100
(-0.007%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0870
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9993
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2532
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0481
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股01398 工商銀行01810 小米集團－Ｗ02338 濰柴動力02318 中國平安
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5640
-0.0002
-0.043%
CHF 美元/瑞郎
0.8049
-0.0003
-0.034%
GBP 英鎊/美元
1.3168
-0.0004
-0.027%
更新：11/11/2025 10:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處