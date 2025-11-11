11/11/2025 08:34

【開市Ｇｏ】美股勁彈，傳蘋果推遲新機發布，國產車銷量按月跌

2025年11月11日【要聞盤點】



1、美國股市周一(10日)收高，市場對持續41天的政府停擺有望結束感到樂觀，推動投資者情緒，科技股引領大市強勁反彈。道指收市升381.53點，或0.81%，報47368.63點；標普500指數升103.63點，或1.54%，報6832.43點；納指升522.64點，或2.27%，報23527.17點。中國金龍指數升181點。日經期貨截至上午7時54分升105點。



2、美國政府停擺已持續四十天，但參議院日前通過一項跨黨派協議，朝結束停擺邁出關鍵一步。該協議將暫時撥款至明年1月底，並保障糧食券資金，預計短期內政府將重啟，參議院料在當地時間周一晚間表決通過臨時撥款法案，據報眾議院可能周三舉行表決。



3、瑞士據悉接近與美國達成協議，對美出口稅率有望從39%大幅降至15%，協議可能在未來兩周內敲定。



4、美國聯儲局理事米蘭接受CNBC訪問時重申，聯儲局應加快減息步伐，以應對經濟放緩風險。



5、香港政府逾一年半來再發數字債券，美元、港元、歐元和離岸人民幣計價的債券發行總額折合13億美元。



6、美國眾議院前議長佩洛西宣布，將在2027年任期結束後正式退休，結束長達近40年的國會生涯。



7、中國國務院辦公廳印發《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》，明確引導民間資本參與低空經濟基礎設施建設，並在商業航天頻率許可、發射審批中對民間項目一視同仁。



8、英國央行提出一套針對穩定幣的全面監管建議，聚焦於系統性重要的穩定幣發行商，發行方可將其支撐數字貨幣的資產最高60%投資於短期政府債券，以降低風險。





【焦點股】



汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)

- 中國乘用車零售銷量10月份同比下降0.8%，環比下降0.1%，是自2024年8月以來首次在非淡季月份錄得環比下降，分析認為與以舊換新補貼退場有關



蘋概股：比亞迪電子(00285)、鴻騰精密(06088)、舜宇光學(02382)

- 蘋果據報將推遲發布下一代iPhone Air



電商股：美團(03690)、阿里(09988)、京東(09618)

- 中國向主要電商平台發布「雙十一」促銷合規提示，稱將嚴格規範價格行為



物流股：京東物流(02618)、順豐控股(06936)、中通快遞-W(02057)

- 中國發改委將推動建立物流數據資源開放互聯機制，促進降低全社會物流成本



舜宇光學(02382)

- 10月車載鏡頭出貨量按年上升40.3%，按月4.8%



貝殼(02423)

- 第三季經調整盈利按年跌28%，收入按年增長2%



文遠知行(00800)

- 獲批在阿聯酋阿布扎比開展純無人Robotaxi商業營運



中國金茂(00817)

- 10月銷售額120億人幣同比升3%



山東黃金(01787)

- 補繳稅及滯納金7.4億人幣，料影響年度淨利潤2.3億人幣



中國交通建設(01800)

- 擬派中期股息不低於12.9港仙



劍橋科技(06166)

- 超額配股權悉數行使，額外多籌7億元



晶泰控股(02228)

- 兩款分子聯用配方產品獲美國FDA化妝品備案



RAFFLES(01376)

- 主席未經授權提3億全購配偶公司惟被否決，今日復牌



【油金報價】



紐約期油下跌0.02%，報美元60.04/桶



布倫特期油上漲0.31%，報美元63.94/桶



黃金現貨上漲1.57%，報美元4117.49/盎司



黃金期貨上漲1.50%，報美元4124.75/盎司