26,554.09
-94.97
(-0.36%)
26,580
-114
(-0.43%)
高水26
9,399.10
-44.14
(-0.47%)
5,889.73
-25.83
(-0.44%)
1,153.76億
4,003.17
-15.43
(-0.384%)
4,663.53
-31.52
(-0.671%)
13,357.43
-70.18
(-0.523%)
2,641.99
-26.95
(-1.01%)
106,399.3200
+388.1900
(0.366%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0856
歐元最佳客戶買入價
9.0016
英鎊最佳客戶買入價
10.2548
日圓最佳客戶買入價
5.0497
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,554.09
-94.97
(-0.36%)
期指
高水26
26,580
-114
(-0.43%)
國企指數
9,399.10
-44.14
(-0.47%)
科技指數
5,889.73
-25.83
(-0.44%)
大市成交
1,153.76億
股票
979.17億
(84.868%)
窩輪
74.70億
(6.474%)
牛熊證
99.89億
(8.658%)
即時更新：11/11/2025 11:46
可賣空股票總成交
1,863.97億
主板賣空
311.13億
(16.692%)
更新：10/11/2025 16:59
上証指數
成交：5,426.06億
4,003.17
-15.43
(-0.384%)
滬深300
4,663.53
-31.52
(-0.671%)
深証成指
13,357.43
-70.18
(-0.523%)
MSCI中國A50
2,641.99
-26.95
(-1.01%)
比特幣
資料由Binance提供
106,399.3200
+388.1900
(0.366%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0856
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0016
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2548
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0497
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股01398 工商銀行01810 小米集團－Ｗ02338 濰柴動力02318 中國平安
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.20%
公佈日期
09/11/2025 09:30
加拿大-失業率
公佈值
6.90%
公佈日期
07/11/2025 21:30
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( 0.00%)
公佈日期
06/11/2025 20:00
即將公佈經濟數據
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
11/11/2025 15:00
前值
4.80%
市場預測
4.90%
英國-失業率
即將公佈
11/11/2025 15:00
前值
4.40%
市場預測
--
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處