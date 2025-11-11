11/11/2025 07:59

山東黃金(01787)補繳稅及滯納金7.4億人幣，料影響利潤2.3億人幣

《經濟通通訊社11日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)公布，全資子公司山東黃金礦業（萊州）需補繳企業所得稅及滯納金共約7.38億元人民幣，萊州公司補繳企業所得稅款計入遞延所得稅資產，不影響當期歸母淨利潤；而繳納滯納金作為非經常性事項，預計將影響本年度歸母淨利潤2.3億元人民幣。



該集團指，因落實山東省及煙台市政府關於礦產資源整合要求，萊州公司原全資子公司章鑒公司和你魯地公司分別於2021年、2022年將探礦權無償劃轉給萊州公司，兩項無償劃轉探礦權不符合特殊性稅務處理要求，應當按一般性稅務處理申報繳納企業所得稅。因章鑒公司及魯地公司均已註銷，所涉稅款及滯納金由吸收合併後的母公司萊州公司承擔。(wh)