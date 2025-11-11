11/11/2025 12:44

【ＡＩ】阿里巴巴與萬豪達成AI戰略合作，明年在飛豬萬豪旗艦店啟用AI智能體應用

《經濟通通訊社11日專訊》阿里巴巴(09988)與萬豪國際集團宣布達成AI戰略合作，雙方將在中國市場圍繞雲基礎設施、AI應用創新等領域深度合作，為用戶打造個性化、高品質的旅行體驗。



萬豪國際將採用阿里雲領先的雲基礎設施及數據產品，構建堅實的AI時代技術底座，助力其業務增長，提升運營效率。雙方合作初期將聚焦中國市場，並以此為基礎，共同探索與拓展更廣泛的合作領域。



*明年率先在飛豬萬豪旗艦店啟用AI智能體應用*



在應用層面，萬豪將集成通義系列大模型，推動客戶服務、市場營銷等環節的智能化升級。同時，雙方將建立創新機制，支持酒店場景的AI創新應用與用戶體驗升級。雙方計劃於2026年率先在飛豬萬豪旗艦店啟用試點AI智能體應用。該功能將提供個性化行程建議，進一步提升賓客的預訂效率與數字化體驗，實現從「被動響應」到「主動預見」的服務躍遷。



*萬豪與釘釘探討借助AI提升酒店員工工作效率*



同時，萬豪將與阿里巴巴進一步加強供應鏈合作，強化萬豪官方渠道的服務優勢，確保包括飛豬萬豪國際集團旗艦店、萬豪旅享家App等在價格、權益及會員服務方面的一致性與競爭力。雙方還將依托合資公司，助力萬豪在中國市場開展智能營銷。萬豪與釘釘後續也將深入探討，借助AI提升酒店員工工作效率，從而更好地服務賓客。



阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，希望發揮阿里巴巴全棧AI技術的優勢，與萬豪國際集團一起推動AI在酒店行業的深度應用，創新提升AI時代的消費者體驗。



萬豪國際集團總裁兼首席執行官柯諾安表示，集團與阿里巴巴的深化合作，結合阿里在數字化及人工智能領域的優勢，以及萬豪會員生態上的深厚積累，讓每一次旅行更懂賓客--從智能推薦到定製規劃，打造「因人而異」的個性化體驗。(bi)

