11/11/2025 19:48

《再戰明天》紐約聯儲總裁發表講話，德國公布CPI

《經濟通通訊社11日專訊》紐約聯儲總裁發表講話，及德國公布CPI，料為周三（12日）市場焦點。



*歐洲央行執委發表講話，騰訊音樂公布業績*



各國重要經濟活動方面，歐元集團會議舉行。紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表講話。周三本港時間9:45am，英倫銀行金融穩定、戰略與風險主管Lee Foulger發表演講。11:25am，美聯儲理事巴爾在新加坡金融科技節前參加「人工智能與創新」討論會。晚上6:45pm，歐洲央行執委施納貝爾發表講話。7:40pm，歐洲央行副總裁德金多斯參加一場銀行業會議。8:05pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾在國際貨幣研究所年度貨幣會議上就央行如何應對新冠大流行發表演講。



數據方面，周三（12日）7:50am（本港時間．下同），日本公布10月貨幣供應M2；10月貨幣供應M3。2:00pm，日本公布10月工具機訂單。3:00pm，德國公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由2.4%收窄至2.3%；10月批發物價。



在本港，明日公布業績的公司有:騰訊音樂-SW(01698)等。(wa)