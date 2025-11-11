11/11/2025 15:53

瑞銀料明年中國實際GDP增速放緩至4.5%，AI泡沫破裂或衝擊科技行業

《經濟通通訊社11日專訊》瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，2026年國內經濟活動整體或保持韌性，預計房地產下行仍將持續、但跌幅有所收窄，消費保持溫和增長但增速小幅放緩，基建和製造業投資或從2025年下半年的同比大幅走弱轉為溫和修復。預計2026年CPI增速可能回升至0.4%，PPI跌幅收窄。2027年，房地產活動企穩、出口增長修復和消費者信心持穩有望支撐GDP增速小幅改善(4.6%)、通脹繼續回升和人民幣匯率小幅走強。



該行指出，在基準預測下，該行預計2026年中國實際GDP增速溫和放緩到4.5%。預計2026年出口增速放緩，淨出口對增長的貢獻或較2025年顯著收窄。



*人行明年底料降息20個基點，降準25-50基點*



該行表示，預計隨著出口增速放緩和房地產繼續下行，2026年政府將保持溫和政策支持。該行預計2026年增廣財政赤字率將小幅擴張約1個百分點（佔GDP比重，2025年為擴張1.5個百分點），其中一般公共財政預算赤字率穩定在4%（權責發生制），預計央行到2026年底進一步降息20個基點，降準25-50個基點、並利用其他工具保持流動性充裕。



該行指出，十五五規劃建議將提振消費作為首要任務之一，不過該行認為2026年的政策支持力度或仍較為溫和、循序漸進。該行預計反內捲將整合在構建「全國統一大市場」之中；強調深化雙向對外開放；繼續推進降低碳排放強度。



*AI泡沫破裂或衝擊科技行業和經濟增長*



張寧指出，中國創新與「新經濟」行業的崛起在政策支持、持續投資和強勁研發支出背景下，預計「新經濟」行業在2026-2030年增速將持續快於其他經濟部門，到2030年佔GDP的比重將較目前提高3個百分點。更快的AI發展和應用可能提振科技出口和資本開支、並提高生產率，而AI泡沫破裂也可能會衝擊科技行業和經濟增長。加快實施結構性措施和增強政策支持有望提振國內信心和經濟活動。(bn)