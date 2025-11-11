11/11/2025 11:42
《港元利率》一個月拆息連跌七日報3.02厘，惟其他拆息普遍回升
《經濟通通訊社11日專訊》拆息普遍回升，但與樓按相關的一個月拆息已連跌七日，報3.01982厘，跌0.286基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.43357厘，升1.851基點。
隔夜息報2.64821厘，升40.071基點；一周拆息升6.065基點，報2.63881厘，兩周則升5.637基點，報2.7381厘。長息方面，六個月拆息升0.215基點，報3.37816厘，一年期則跌0.214基點，報3.34613厘。
港元匯價今日在7.7742-7.7733之間上落，最新報7.7739。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.64821
|+40.071
|一周
|2.63881
|+6.065
|兩周
|2.7381
|+5.637
|一個月
|3.01982
|-0.286
|兩個月
|3.48577
|+1.279
|三個月
|3.43357
|+1.851
|六個月
|3.37816
|+0.215
|一年
|3.34613
|-0.214
資料來源：香港銀行公會