11/11/2025 11:42

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.64821 +40.071 一周 2.63881 +6.065 兩周 2.7381 +5.637 一個月 3.01982 -0.286 兩個月 3.48577 +1.279 三個月 3.43357 +1.851 六個月 3.37816 +0.215 一年 3.34613 -0.214

《經濟通通訊社11日專訊》拆息普遍回升，但與樓按相關的一個月拆息已連跌七日，報3.01982厘，跌0.286基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.43357厘，升1.851基點。隔夜息報2.64821厘，升40.071基點；一周拆息升6.065基點，報2.63881厘，兩周則升5.637基點，報2.7381厘。長息方面，六個月拆息升0.215基點，報3.37816厘，一年期則跌0.214基點，報3.34613厘。港元匯價今日在7.7742-7.7733之間上落，最新報7.7739。資料來源：香港銀行公會